ВС РФ взяли под контроль село Котляровка

Минобороны РФ сообщило, что российские силы взяли под контроль село Котляровка в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Котляровка Харьковской области», — говорится в публикации.

Накануне Минобороны РФ объявило о взятии под контроль населенного пункта Очеретино в ДНР.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев уверен, что взятие российскими войсками села Очеретино в Донецкой народной республике стратегически значимо, так как оно разрезает оборону ВСУ и позволяет армии России наступать дальше в двух направлениях фронта.

Ранее в Италии назвали возможные последствия прорыва России в Очеретино для Украины.