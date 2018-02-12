Глава МЧС рассказал о сроках работ на месте крушения Ан-148

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Поисковые работы на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье планируется завершить в течение семи суток. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков, передает «Интерфакс».

«Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Здесь в зоне ЧС мы планируем осуществлять основной этап поисковых работ в течение семи суток, потому что очень большая площадь разброса обломков самолета, тяжелый снег и рельеф местности», — сказал Пучков.

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По его словам, МЧС взаимодействует с федеральными структурами и службами области.

«Ведется работа по поиску фрагментов тел, организации их идентификации, а также оказанию помощи Следственному комитету по выполнению всех процессуальных действий для выявления причин катастрофы», — добавил глава МЧС.

Ранее Пучков сообщил, что спасательная операция на месте катастрофы завершена.

Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

«Газета.Ru» следит за сообщениями с места катастрофы.