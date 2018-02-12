Спасательная операция на месте крушения Ан-148 завершена
Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что спасательная операция на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье перешла в стадию поисковой, передает «Интерфакс».
«Спасательные работы завершены. Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», — сказал Пучков.
Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.
По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».
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