Спасательная операция на месте крушения Ан-148 завершена

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Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что спасательная операция на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье перешла в стадию поисковой, передает «Интерфакс».

«Спасательные работы завершены. Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», — сказал Пучков.

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Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

«Газета.Ru» следит за сообщениями с места катастрофы.