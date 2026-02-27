Коммунальная авария с тяжкими последствиями: мэра Бодайбо задержали после остановки котельных

Мэра Бодайбо Алексея Ботвина задержали после масштабной коммунальной аварии, из-за которой город почти три недели жил без тепла и воды. В конце января из-за перемерзания водопровода остановились четыре котельные, без отопления остался 141 дом, где проживают более 1,3 тысячи человек, а также две школы. По факту случившегося в регионе вводили режим ЧС, СК возбуждал уголовное дело. Что известно о задержании и удалось ли устранить последствия коммунального коллапса — в материале «Газеты.Ru».

За что задержали мэра

Первыми о задержании главы Бодайбинского городского поселения сообщили ТАСС и «Вести-Иркутск». Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил, что Алексей Ботвин задержан, однако детали тогда известны не были. В региональной редакции «Вести-Иркутск» также заявили, что получили информацию из собственных источников и уточняют обстоятельства произошедшего.

Позже с официальным заявлением выступили в Следственном комитете. В ведомстве сообщили, что в рамках расследования дела о ненадлежащей организации теплоснабжения в Бодайбо чиновнику предъявили обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Как напомнили в СК, 30 января после остановки четырех котельных из-за промерзания магистрального водовода без отопления остались более 140 жилых домов и две школы. При низкой температуре на улице это создало угрозу жизни и здоровью не менее 1321 человека . Следователи считают, что авария стала следствием непринятия администрацией должных мер по реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Сейчас решается вопрос об избрании Ботвину меры пресечения в виде заключения под стражу.

История вопроса

Коммунальный коллапс в Бодайбо начался в конце января. Из-за обледенения магистрального водовода остановились четыре котельные, и город фактически остался без тепла и воды. Без отопления и водоснабжения оказались 141 жилой дом, где проживают около 1,3 тысячи человек, а также две школы.

30 января региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за низких температур в квартирах. Тогда же губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о введении режима ЧС локального характера на территории пострадавших домов.

«Всю ночь аварийные бригады отогревали магистраль. Эта работа продолжается и в данную минуту», — писал глава региона.

6 февраля в области объявили режим ЧС уже регионального уровня.

«Ввел режим ЧС регионального уровня из-за ситуации в Бодайбо. Сегодня такое решение приняли на выездном заседании КЧС непосредственно в городе», — сообщал Кобзев.

Руководить ликвидацией последствий назначили первого замгубернатора Романа Колесова. К 10 февраля начали подключать первые дома и социальные объекты. Тепло вернули в 18 домов и две школы, где проживают 265 человек, включая 50 детей. Власти прокладывали временные линии, усиливали электросети, перебрасывали трансформаторные подстанции.

Однако полностью решить проблему быстро не удалось. По состоянию на 14 февраля без отопления оставались 98 жилых домов — 24 многоквартирных, 20 индивидуальных и 54 дома блокированной застройки. К тому моменту удалось подключить 69 домов с 879 жителями и две школы, но часть города продолжала жить в режиме аварийного восстановления .

Как устраняют последствия

В воскресенье губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что посетил Бодайбо. Он начал с осмотра котельных в зоне ЧС — все четыре на тот момент функционировали, тепло подавалось в жилые дома и социальные учреждения. Тринадцать домов перевели на электроотопление.

По данным ГУ МЧС по региону, за время аварийно-восстановительных работ в городе проложили 5246 метров новых сетей тепло- и водоснабжения (в однотрубном исчислении — 9756 метров), а также отогрели 2865 метров магистралей.

Губернатор отметил, что первый этап — восстановление теплоснабжения — завершен.

Он прошел по домам, проверил температуру в квартирах и пообщался с жителями. По его словам, люди благодарили муниципальные бригады и сотрудников предприятий, которые участвовали в ликвидации последствий аварии.

Часть специалистов уже вернулась домой, однако в зону ЧС прибывают новые бригады. Впереди два этапа — восстановление холодного водоснабжения и водоотведения.

На встрече с жителями обсуждали точечные проблемы в домах после подачи тепла, вопросы капремонта и расселения аварийного жилья, а также планы на ремонт в теплый сезон.

Кобзев поблагодарил горожан за терпение, спокойствие и понимание и сообщил, что в конце февраля первый замгубернатора Роман Колесов проведет дополнительную встречу с жителями пострадавших домов .

В среду губернатор уточнил: тепло в дома и соцучреждения подано в полном объеме, теперь специалисты подключают объекты к холодному водоснабжению и восстанавливают систему канализации.