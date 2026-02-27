Власти Сургута засудила владельцев квартиры, в которой живут более 60 кошек

Суд в Сургуте обязал владельцев квартиры избавиться от живущих в ней 60 кошек

Жители Сургута поселили в квартире более 60 кошек и попали под суд. Об этом сообщает пресс-служба судов Югры.

Сургутский горсуд удовлетворил иск администрации города против владельцев квартиры, где содержалось более 60 кошек.

Жильцы многоквартирного дома неоднократно жаловались на антисанитарию, стойкий неприятный запах и угрозу распространения инфекций. Комиссия подтвердила нарушения, установив, что животные находились без ухода, что разрушало помещение и вредило соседям.

Собственники жилья игнорировали предупреждения, но теперь, по решению суда, в течение месяца должны удалить всех домашних животных из квартиры, провести санитарную обработку помещения и устранить источник неприятного запаха.

Если в установленный срок они не освободят квартиру от животных и не приведут ее в порядок, недвижимость продадут на торгах.

Ранее в Москве женщина бросила в квартире 30 кошек и сбежала.