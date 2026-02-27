Просил прощения у россиян: на Бали, возможно, нашли части тела украинца, связанного с мошенниками

На Бали нашли фрагменты тела, которые могут принадлежать похищенному Игорю Комарову — сыну украинского криминального авторитета. По информации полиции, жертва мертва более трех дней, сильное разложение препятствует визуальному опознанию. Эксперты уже изъяли образцы ДНК, чтобы сопоставить их с материалами матери убитого. После похищения в сети появились видеозаписи с избитым Комаровым, который рассказал о мошеннической схеме обмана россиян и попросил у них прощения.

Жители индонезийского острова Бали во время занятий спортом нашли части тела, которые могут принадлежать гражданину Украины Игорю Комарову — сыну криминального авторитета Сергея Комарова, пишет Kumparan News.

«Среди найденных частей тела были голова, правая нога, левая и правая верхняя часть груди, бедро и некоторые внутренние органы жертвы»,

— говорится в публикации.

Находка была сделана в устье реки Вос в окрестностях пляжа Кетевел округа Сукавати (регентство Гианьяр) утром 26 февраля. Следователи и полицейские уже осмотрели место происшествия, ведется поиск остальных останков.

Судебно-медицинские эксперты выяснили, что жертва была мертва более трех дней . Фрагменты трупа находились в состоянии сильного разложения, что сделало невозможным установить его пол и провести визуальное опознание.

Специалисты взяли образцы ДНК и намерены сопоставить их с материалами матери гражданина Украины, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью полиции Бали Ария Сэнди. Он подчеркнул, что следователи сотрудничают по этому вопросу с украинским консульством.

«Мы скоординировали свои действия с консульством и официальными лицами Украины. Были собраны образцы ДНК матери. Результаты анализа отправят нам, и они будут сопоставлены с образцами ДНК, взятыми с найденных частей тела», — сказал Сэнди.

Издание обратило внимание, что следователи нашли татуировку в виде циферблата часов с римскими цифрами на части руки жертвы. Однако в полиции пока не подтвердили, принадлежит ли эта часть тела Игорю Комарову.

«Отрезали пальцы и изнасиловали»

28-летний Игорь Комаров пропал 15 февраля около 23:30 по местному времени (18.30 мск). По информации полиции, в этот вечер Комаров катался с двумя друзьями на скутерах. Один из приятелей выехал вперед и, когда оглянулся, заметил, что Комаров и его друг исчезли. В результате он вернулся назад и наткнулся на предполагаемое место нападения, пишет портал Tribun Bali.

«На месте происшествия свидетель нашел личные вещи пострадавшего — мобильный телефон, сумку и кошелек. Они были изъяты в качестве вещественных доказательств и переданы полиции», — уточнили в полиции.

Mash узнал, что Комаров отдыхал вместе с Ермаком Петровским — сыном днепропетровского «авторитета» Александра Петровского. По информации РИА Новости, оба украинца могли быть связаны с большой сетью мошеннических кол-центров , которые контролировались приближенными президента Украины Владимира Зеленского.

Вместе с Комаровым была блогерша Ева Мишалова, которая опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместную фотографию с геолокацией.

«Так группа похитителей узнала об их местоположении, приехала на место и выкрала Игоря <…> Ему отрезали пальцы и изнасиловали. За освобождение требуют с родителей $10 млн<…> Петровскому удалось сбежать вместе с инстамоделью»,

— отметил Mash.

Впоследствии в сети появилось видео с избитым Комаровым, который рассказал о схеме обмана россиян. По словам мужчины, их «крышевал» Александр Петровский по прозвищу Нарик — отец Ермака Петровского. За это он получал $15 тыс. в месяц только с одного из офисов. Также безопасность обеспечивали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и нынешний глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак, утверждал похищенный.

Кроме того, Комаров сообщил, что под покровительством Петровского и Лысака в Днепре действует сеть кол-центров одной из крупнейших организованных преступных группировок, которая ранее занималась наркобизнесом на Украине. На другом видео Комаров попросил прощения у обманутых им россиян и призвал своих друзей помочь с выкупом.

«Мне уже отрубили некоторые конечности, сломаны ноги и ребра, я уже на препаратах. Начнется заражение, и умру от гангрены»,

— добавил Комаров.

Полиция пока не смогла установить место, где было снято видео с Комаровым.

Следователи уже допросили около десяти свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения, чтобы отследить преступников. Кроме того, сотрудники полиции досмотрели 120 автомобилей и 50 мотоциклов.