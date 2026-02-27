Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Парад планет в феврале 2026 года: что это за явление и как его увидеть

Где и когда можно посмотреть парад планет 28 февраля 2026 года
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Вечером 28 февраля 2026 года жителей Земли ждет редкое астрономическое зрелище. Сразу шесть планет Солнечной системы окажутся по одну сторону от Солнца и будут видны на вечернем небе. При этом четыре из них — Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун — соберутся в узком секторе, образовав так называемый малый парад планет. Что на самом деле означает термин «парад планет», где и как лучше наблюдать явление и почему оно уникально — в материале «Газеты.Ru».

Что такое парад планетКакие планеты будут видны 28 февраляКогда и где наблюдать парад планет 28 февраля в России



Что такое парад планетКакие планеты будут видны 28 февраляКогда и где наблюдать парад планет 28 февраля в России


Что такое парад планет

Парадом планет называют явление, когда более трех планет оказываются «на одной прямой» от Солнца и находятся близко друг к другу. Для наблюдателя с Земли это выглядит как эффектное «шествие» ярких светил по небосводу. Само понятие «парад планет» не научное и используется в астрономии для ее популяризации, рассказала «Газете.Ru» астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Иногда планеты оказываются вблизи такой прямой, но с небольшим «разбросом» в 20-30 градусов, тогда с Земли мы можем видеть их достаточно близко друг к другу. Вот такую ситуацию, когда несколько видимых невооруженным глазом планет оказываются достаточно близко друг к другу и видны (либо не видны, если вблизи Солнца) в узком (20-30 градусов) секторе неба, и называют «парадом планет».

Людмила Кошман
руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

Астрономы выделяют несколько типов парада планет в зависимости от количества участников:

* Малый парад — в узком секторе (20–30 градусов) собираются четыре планеты.
* Большой парад — пять и более планет выстраиваются в таком же узком секторе. Такое событие происходит довольно редко. Следующий большой парад, когда в секторе около 20 градусов соберутся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, произойдет 8 сентября 2040 года.

Парад планет 28 февраля не является большим. Дело в том, что шесть планет окажутся по одну сторону от Солнца в очень большом секторе — около 130 градусов. При этом четыре из них — Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун — соберутся в узком секторе (20–30 градусов) вблизи Солнца, уточняет Людмила Кошман.

Читайте также
Коридор затмений — 2026: когда наступает и что от него ждать

Какие планеты будут видны 28 февраля

Невооруженным глазом будут видны три яркие планеты: Юпитер, Сатурн и Венера.

Меркурий найти сложнее — он «висит» очень низко у горизонта, чуть ниже и левее Венеры. Для наблюдения нужны абсолютно открытый западный горизонт, ясное небо и, желательно, бинокль.

Уран и Нептун невооруженным глазом не видны. Чтобы обнаружить их на небе, потребуется телескоп и звездные карты. Уран можно попробовать найти в созвездии Тельца, Нептун — рядом с Сатурном.

Интересно

Планеты легко отличить от звезд — они светят ровным, немерцающим светом.

True Touch Lifestyle/Shutterstock/FOTODOM

Когда и где наблюдать парад планет 28 февраля в России

Начинать наблюдения нужно сразу после захода Солнца, примерно через 30–40 минут. В Москве закат 28 февраля в 18:02, значит, лучшее время — с 18:30 до 19:30. В Санкт-Петербурге — с 18:50, в Новосибирске и Владивостоке — с 19:30.

Четыре планеты малого парада (Меркурий, Венера, Сатурн, Нептун) соберутся очень низко у западного горизонта. Они будут заходить быстро:

* В 19:10 скроется Венера;
* В 19:20 — Меркурий;
* В 20:00 — Нептун и Сатурн.

*время указано московское

Совет

Чтобы найти нужную планету, используйте приложения для смартфона: Stellarium Mobile, Sky Tonight, Night Sky и другие.

Видимость объектов зависит от нескольких факторов. Среди них:

* место проживания наблюдающего;
* ясность неба;
* яркость планеты;
* уровень освещенности.

Лучше всего отправиться на астрономические наблюдения за город, где небо темнее из-за отсутствия ярких огней. Чтобы не замерзнуть, возьмите с собой термос с горячим чаем и теплый плед.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!