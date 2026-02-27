Парад планет в феврале 2026 года: что это за явление и как его увидеть

Что такое парад планет
Парадом планет называют явление, когда более трех планет оказываются «на одной прямой» от Солнца и находятся близко друг к другу. Для наблюдателя с Земли это выглядит как эффектное «шествие» ярких светил по небосводу. Само понятие «парад планет» не научное и используется в астрономии для ее популяризации, рассказала «Газете.Ru» астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Иногда планеты оказываются вблизи такой прямой, но с небольшим «разбросом» в 20-30 градусов, тогда с Земли мы можем видеть их достаточно близко друг к другу. Вот такую ситуацию, когда несколько видимых невооруженным глазом планет оказываются достаточно близко друг к другу и видны (либо не видны, если вблизи Солнца) в узком (20-30 градусов) секторе неба, и называют «парадом планет».
Астрономы выделяют несколько типов парада планет в зависимости от количества участников:
* Малый парад — в узком секторе (20–30 градусов) собираются четыре планеты.
* Большой парад — пять и более планет выстраиваются в таком же узком секторе. Такое событие происходит довольно редко. Следующий большой парад, когда в секторе около 20 градусов соберутся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, произойдет 8 сентября 2040 года.
Парад планет 28 февраля не является большим. Дело в том, что шесть планет окажутся по одну сторону от Солнца в очень большом секторе — около 130 градусов. При этом четыре из них — Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун — соберутся в узком секторе (20–30 градусов) вблизи Солнца, уточняет Людмила Кошман.
Какие планеты будут видны 28 февраля
Невооруженным глазом будут видны три яркие планеты: Юпитер, Сатурн и Венера.
Меркурий найти сложнее — он «висит» очень низко у горизонта, чуть ниже и левее Венеры. Для наблюдения нужны абсолютно открытый западный горизонт, ясное небо и, желательно, бинокль.
Уран и Нептун невооруженным глазом не видны. Чтобы обнаружить их на небе, потребуется телескоп и звездные карты. Уран можно попробовать найти в созвездии Тельца, Нептун — рядом с Сатурном.
Планеты легко отличить от звезд — они светят ровным, немерцающим светом.
Когда и где наблюдать парад планет 28 февраля в России
Начинать наблюдения нужно сразу после захода Солнца, примерно через 30–40 минут. В Москве закат 28 февраля в 18:02, значит, лучшее время — с 18:30 до 19:30. В Санкт-Петербурге — с 18:50, в Новосибирске и Владивостоке — с 19:30.
Четыре планеты малого парада (Меркурий, Венера, Сатурн, Нептун) соберутся очень низко у западного горизонта. Они будут заходить быстро:
* В 19:10 скроется Венера;
* В 19:20 — Меркурий;
* В 20:00 — Нептун и Сатурн.
*время указано московское
Чтобы найти нужную планету, используйте приложения для смартфона: Stellarium Mobile, Sky Tonight, Night Sky и другие.
Видимость объектов зависит от нескольких факторов. Среди них:
* место проживания наблюдающего;
* ясность неба;
* яркость планеты;
* уровень освещенности.
Лучше всего отправиться на астрономические наблюдения за город, где небо темнее из-за отсутствия ярких огней. Чтобы не замерзнуть, возьмите с собой термос с горячим чаем и теплый плед.