Лидер «Инкогнито» сравнил творчество с зарядкой

Лидер «Инкогнито» Шклярский заявил, что не ждет вдохновения для создания песен

Лидер группы «Инкогнито» Стас Шклярский сравнил творческий процесс с зарядкой. Размышлениями музыканта о природе творчества поделился с «Газетой.Ru» клуб «Космонавт».

По мнению Шклярского, вдохновение можно и нужно черпать из всего, что окружает человека.

«Но, что касается моего метода написания песен, то я все-таки не сторонник сидеть и ждать эфемерную музу. Написание песен я могу назвать утренней зарядкой. Проснулся и пошел разминаться за инструмент», — говорит он.

Шклярский также рассказал, о чем, по его мнению, важно петь сейчас.

«Мне кажется, нужно петь не о том, что важно, а о том, что хочется. Все должно быть гармонично, нельзя написать хорошую песню, если тебя совершенно не тревожит то, о чем поешь», — рассуждает артист.

Кроме того, музыкант рассказал, какие лирические персонажи его вдохновляют.

«Когда я только стал записывать песни, мне попалась книга «Портрет Дориана Грея». Чем-то она меня зацепила, наверное яркостью образа главного героя. И после прочтения у меня родилась песня «Портрет». Она пока не вошла ни в один альбом, но, возможно, когда-нибудь сможет себя проявить. Что касается современного кино, то я его почти не смотрю, поэтому всплывают лишь герои советского кино, такие как Дон Кихот», — признался Шклярский.

Группа «Инкогнито» даст большой весенний концерт в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге 4 марта. Артисты представят новую программу «Не гаси свет» и исполнят любимые хиты фанатов.

Ранее Виктор Дробыш рассказал, можно ли создать музыкальный хит во сне или в трансе.