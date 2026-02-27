Размер шрифта
Посол России Келин раскритиковал идею вступления Украины в Евросоюз

Посол Келин: ускоренный прием Украины в Евросоюз — нарушение всех правил
Dylan Martinez/Reuters

Посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин подверг критике ускоренную процедуру приема Украины в Европейский Союз, назвав ее нарушением основополагающих правил ЕС. Своим мнением дипломат поделился в интервью информационной службе «Вести».

«Брать Украину в Евросоюз, тем более ускоренным путем — это нарушение всех правил Евросоюза о необходимости строгого выполнения и каждой главы вступительных переговоров, как это проходят сейчас Балканы, очень медленно, десятилетиями и так далее», – отметил посол.

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к открытию всех кластеров, необходимых для вступления в ЕС, и выразил надежду на присоединение к объединению уже в 2027 году. Он отметил, что членство в ЕС в 2027 году послужит «ключевой гарантией безопасности» как для Украины, так и для всей Европы.

24 февраля Зеленский обратился к Евросоюзу с призывом установить конкретную дату принятия Украины в состав организации, ориентируясь на 2027 год.

Ранее во Франции выступили против вступления Украины в ЕС.

 
