Бизнесмен украсил город государственными флагами и получил огромный штраф

Британца оштрафовали за то, что он украсил город государственными флагами

Британский бизнесмен получил штраф почти на £3000 за то, что развесил десятки государственных флагов на фонарных столбах, Об этом сообщает Metro.

Бизнесмен Уилл Хейлетт из Скарборо удивился, узнав, что ему выставили счет на £2785,50 (290 тыс. рублей — прим. ред.) за размещение флагов в окрестностях города. 43-летний владелец фирмы по высотным работам использовал свою автовышку, чтобы развесить десятки флагов Великобритании и Святого Георгия на фонарных столбах.

Мужчина заявил, что лишь пытался «поднять людям настроение», однако совет Северного Йоркшира не оценил эту идею. В итоге рабочие сняли флаги с 64 фонарных столбов, а чиновники предложили бизнесмену выкупить флаги по цене в £36,27 за штуку плюс НДС. Хейлетт возмутился и не захотел платить, но предложил сделать от своего имени пожертвование в благотворительную организацию для ветеранов, и совет согласился.

Ранее в Италии мужчина научил свою собаку выбрасывать мусор в неположенному месте, чтобы самому не платить штрафы.