Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Бизнесмен украсил город государственными флагами и получил огромный штраф

Британца оштрафовали за то, что он украсил город государственными флагами
SWNS

Британский бизнесмен получил штраф почти на £3000 за то, что развесил десятки государственных флагов на фонарных столбах, Об этом сообщает Metro.

Бизнесмен Уилл Хейлетт из Скарборо удивился, узнав, что ему выставили счет на £2785,50 (290 тыс. рублей — прим. ред.) за размещение флагов в окрестностях города. 43-летний владелец фирмы по высотным работам использовал свою автовышку, чтобы развесить десятки флагов Великобритании и Святого Георгия на фонарных столбах.

Мужчина заявил, что лишь пытался «поднять людям настроение», однако совет Северного Йоркшира не оценил эту идею. В итоге рабочие сняли флаги с 64 фонарных столбов, а чиновники предложили бизнесмену выкупить флаги по цене в £36,27 за штуку плюс НДС. Хейлетт возмутился и не захотел платить, но предложил сделать от своего имени пожертвование в благотворительную организацию для ветеранов, и совет согласился.

Ранее в Италии мужчина научил свою собаку выбрасывать мусор в неположенному месте, чтобы самому не платить штрафы.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!