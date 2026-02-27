Размер шрифта
Звезда «Лучше звоните Солу» работает курьером

Актер Джон Кристиан Лав устроился на работу курьером
Amazon

Актер сериала Винса Гиллигана «Лучше звоните Солу» Джон Кристиан Лав рассказал, что работает водителем-курьером Amazon. Соответствующий пост он опубликовал на форуме Reddit в сообществе доставщиков.

35-летний артист, игравший приятеля главного героя в 11 эпизодах криминальной драмы, поделился улыбающимся селфи в фирменном жилете интернет-магазина..

«Хочу, чтобы вы знали, что актер, создавший для вас персонажа «Эрнесто/Эрни» в сериале «Лучше звоните Солу», работает курьером, как и вы! Это отстой. Но пока доставка за доставкой», — написал он.

Комментаторы спросили артиста, почему роль в «Лучше звоните Солу» не стала хорошей платформой для продолжения актерской деятельности.

Лав объяснил, что уже работал в службе доставки и заверил, что не перестает сниматься.

«Я не отказался от актерской карьеры, просто сейчас она продвигается медленно. И сериал не стал тем прорывом, на который я надеялся».

Актер добавил, что снялся в большом проекте с Лили Глэдстоун и Брайаном Крэнстоном, но из-за недостатка финансирования фильм не вышел на экраны, и Лаву не заплатили.

Вероятно, Джон Кристиан Лав имеет в виду фильм «Одинокий волк», производство которого было отменено в 2025 году.

Ранее Даня Милохин устроился официантом в Дубае.

 
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
