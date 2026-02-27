Звезда «Лучше звоните Солу» работает курьером

Актер сериала Винса Гиллигана «Лучше звоните Солу» Джон Кристиан Лав рассказал, что работает водителем-курьером Amazon. Соответствующий пост он опубликовал на форуме Reddit в сообществе доставщиков.

35-летний артист, игравший приятеля главного героя в 11 эпизодах криминальной драмы, поделился улыбающимся селфи в фирменном жилете интернет-магазина..

«Хочу, чтобы вы знали, что актер, создавший для вас персонажа «Эрнесто/Эрни» в сериале «Лучше звоните Солу», работает курьером, как и вы! Это отстой. Но пока доставка за доставкой», — написал он.

Комментаторы спросили артиста, почему роль в «Лучше звоните Солу» не стала хорошей платформой для продолжения актерской деятельности.

Лав объяснил, что уже работал в службе доставки и заверил, что не перестает сниматься.

«Я не отказался от актерской карьеры, просто сейчас она продвигается медленно. И сериал не стал тем прорывом, на который я надеялся».

Актер добавил, что снялся в большом проекте с Лили Глэдстоун и Брайаном Крэнстоном, но из-за недостатка финансирования фильм не вышел на экраны, и Лаву не заплатили.

Вероятно, Джон Кристиан Лав имеет в виду фильм «Одинокий волк», производство которого было отменено в 2025 году.

