В РКН объяснили DDoS-атакой сбои в работе своего сайта

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Причиной сбоев в работе ресурсов Роскомнадзора и Минобороны стала мощная DDoS-атака, начавшаяся утром 27 февраля, заявили «Газете.Ru» в ведомстве. В РКН добавили, что атакующие серверы расположены преимущественно в России, а также в других странах.

«27 февраля 2026 года в 09.11 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал начало DDoS-атаки на информационные ресурсы Роскомнадзора, Министерства обороны РФ и инфраструктуру ФГУП «ГРЧЦ»», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что мощность атаки достигала 33 Гбит/с, а скорость — до 36,9 млн пакетов в секунду. По информации РКН, атакующие серверы и ботнеты расположены «преимущественно в России», а также в нескольких других странах — Китае, США, Нидерландах и Великобритании.

«В настоящее время атака продолжается. Ведется работа по локализации источников атаки, мест расположения ботнетов», — заключили в РКН.

До этого пользователи из России заметили сбои в работе сайта Роскомнадзора. Сайт министерства обороны также перестал открываться.

Ранее в РКН прокомментировали информацию о блокировке Telegram в первых числах апреля.

 
