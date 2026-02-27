Эколог раскритиковал планы властей по открытию пляжей Анапы

Пляжи в Анапе открывать еще рано. Об этом заявил RTVI краснодарский эколог Евгений Витишко, комментируя планы властей Краснодарского края.

«Анапа на сегодняшний день не готова ни к приему отдыхающих, ни к открытию пляжей. У нас нет определенных показателей по общему состоянию, сколько там осталось мазута», — сказал он, отметив, что в прибойной зоне в районе Бугазской косы мазут еще есть.

Витишко также назвал «профанацией» решение засыпать пляж песком в районе Витязево, так как это лишь скрывает проблему.

Помимо этого, эколог указал на то, что решение о просеивании мазута на территории пляжей привело к увеличению общего количества мазута. В связи с этим большая часть песка загрязнена по превышению нефтепродуктами и другими компонентами.

Заявления властей, что мазут собран и утилизирован, эколог назвал не соответствующими действительности.

27 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил рассмотреть возможность исключения из зоны ЧС восьми пляжей Анапы, где, по его словам, за последние шесть месяцев не было зафиксировано новых выбросов.

Ранее сильный шторм вынес мазут со дна моря на берег в Анапе.