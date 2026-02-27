Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Эколог раскритиковал планы властей по открытию пляжей Анапы

Эколог Витишко сообщил, что Анапа не готова принимать туристов из-за мазута
Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Пляжи в Анапе открывать еще рано. Об этом заявил RTVI краснодарский эколог Евгений Витишко, комментируя планы властей Краснодарского края.

«Анапа на сегодняшний день не готова ни к приему отдыхающих, ни к открытию пляжей. У нас нет определенных показателей по общему состоянию, сколько там осталось мазута», — сказал он, отметив, что в прибойной зоне в районе Бугазской косы мазут еще есть.

Витишко также назвал «профанацией» решение засыпать пляж песком в районе Витязево, так как это лишь скрывает проблему.

Помимо этого, эколог указал на то, что решение о просеивании мазута на территории пляжей привело к увеличению общего количества мазута. В связи с этим большая часть песка загрязнена по превышению нефтепродуктами и другими компонентами.

Заявления властей, что мазут собран и утилизирован, эколог назвал не соответствующими действительности.

27 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил рассмотреть возможность исключения из зоны ЧС восьми пляжей Анапы, где, по его словам, за последние шесть месяцев не было зафиксировано новых выбросов.

Ранее сильный шторм вынес мазут со дна моря на берег в Анапе.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!