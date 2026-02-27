Добровольца, погибшего под Курском при ударе БПЛА, наградят посмертно

Погибший при исполнении воинского долга доброволец подразделения «БАРС--Курск» Иван Дремов будет посмертно награжден за мужество и героизм. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Чиновник рассказал, что Дремову было 27 лет. Он родился в Беловском районе региона, а по профессии был механизатором. В рядах добровольческого подразделения мужчина служил пулеметчиком. Хинштейн выразил соболезнования близким Дремова от лица всех жителей Курской области.

До этого ВСУ атаковали объект энергетики в Беловском районе региона. При этом при исполнении служебного долга скончался доброволец подразделения «БАРС--Курск». Кроме него, пострадали два энергетика. В результате налета 34 населенных пункта района остались без света.

В конце января при повторном ударе БПЛА под Белгородом погиб помощник главы Грайворонского округа по безопасности Тимофей Тайлоков. После удара дрона по коммерческому объекту в селе Головчино мужчина приехал туда для оценки последствий и помощи жителям. В этот момент еще один дрон ВСУ повторно атаковал парковку у объекта. Тайлоков получил тяжелые ранения, от которых скончался.

