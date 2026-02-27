Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Добровольца, погибшего под Курском при ударе БПЛА, наградят посмертно

Погибшего под Курском добровольца Дремова посмертно наградят за героизм
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Погибший при исполнении воинского долга доброволец подразделения «БАРС--Курск» Иван Дремов будет посмертно награжден за мужество и героизм. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Чиновник рассказал, что Дремову было 27 лет. Он родился в Беловском районе региона, а по профессии был механизатором. В рядах добровольческого подразделения мужчина служил пулеметчиком. Хинштейн выразил соболезнования близким Дремова от лица всех жителей Курской области.

До этого ВСУ атаковали объект энергетики в Беловском районе региона. При этом при исполнении служебного долга скончался доброволец подразделения «БАРС--Курск». Кроме него, пострадали два энергетика. В результате налета 34 населенных пункта района остались без света.

В конце января при повторном ударе БПЛА под Белгородом погиб помощник главы Грайворонского округа по безопасности Тимофей Тайлоков. После удара дрона по коммерческому объекту в селе Головчино мужчина приехал туда для оценки последствий и помощи жителям. В этот момент еще один дрон ВСУ повторно атаковал парковку у объекта. Тайлоков получил тяжелые ранения, от которых скончался.

Ранее «Газета.Ru» писала, как в Белгороде борются с последствиями ударов ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!