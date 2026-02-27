Келин: конфронтация выйдет на новый уровень при передаче Киеву ядерного оружия

В случае передачи Украине ядерного оружия конфронтация выйдет на новый уровень, заявил «Вестям» российский посол в Лондоне Андрей Келин.

По словам дипломата, РФ требует, чтобы Великобритания не допустила появления ядерного оружия на территории республики.

24 февраля Служба внешней разведки России заявила о планах Соединенного Королевства и Франции вооружить Украину ядерной бомбой. По данным ведомства, усилия стран Запада сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

После этого официальный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что королевство намерено продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и долгосрочного мира на Украине.

Ранее Британия допустила появление войск на Украине.