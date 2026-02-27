Размер шрифта
Российский автопром в январе сократил производство более чем на 13%

Росстат: производство автомобилей в РФ за январь сократилось на 13,2%
Алексей Филиппов/РИА Новости

В России в январе 2026 года производство легковых автомобилей сократилось на 13,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Такие данные опубликовал Росстат.

Всего за первый месяц года в стране выпустили 47,2 тысячи легковых машин. Еще сильнее упало производство грузового транспорта: грузовиков изготовили 5,7 тысячи единиц, что на 35,9% меньше, чем годом ранее. Автобусов массой более 5 тонн произвели 424 штуки — этот показатель снизился на 19,7% год к году.

Падение затронуло и производство комплектующих. Двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в январе выпустили 9,6 тысячи штук — на 18,8% меньше, чем в январе 2025-го. Выпуск кузовов для автомобилей упал на треть — на 33,8%, до 2,5 тысячи единиц.

Минпромторг рассчитывает, что к концу 2030 года на отечественном авторынке останется не более 20% новых импортных автомобилей, а весь остальной спрос населения будет закрыт за счет продукции российского автопрома. При этом, как следует из данных социологического опроса, каждый четвертый россиянин никогда не решится на покупку произведенной в РФ машины.

Ранее стало известно, почему нельзя быстро пересадить чиновников на российские автомобили.

 
