«Выбегали босиком и падали в снег». Что известно о взрыве в казахстанском «Центре плова»

В Казахстане произошел взрыв в кафе, погибли семь человек

В казахстанском Щучинске произошел взрыв в кафе «Центр плова», в результате которого погибли семь человек, включая девочку. Еще 21 человек получил различные травмы, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся четверо из них. По словам очевидца, посетители выбегали из заведения босиком и падали в снег. Спасателям удалось предотвратить новые взрывы — они успели вынести из кафе пять газовых баллонов.

Семь человек, в том числе 16-летняя девочка, погибли при взрыве в кафе «Центр плова» в городе Щучинске Акмолинской области Казахстана, сообщается в Telegram-канале акимата региона.

«На месте происшествия погибли пять человек, еще два человека скончались по дороге в больницу»,

— говорится в публикации.

По предварительной информации, девочка находилась в заведении вместе с матерью, которая является его сотрудницей , пишет Tengrinews.kz. Издание выяснило, что ее мать жива.

В результате взрыва различные травмы получил 21 человек. В реанимационном отделении районной больницы Бурабая в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся четыре пациента, еще троих госпитализировали в травматологическое отделение, восьмерых отправили на амбулаторное лечение. Шестерых пациентов эвакуировали в многопрофильную областную больницу Кокшетау. Граждан России среди них нет, сообщило посольство.

«Ситуация немедленно взята под контроль, создан оперативный штаб. Семьям погибших будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 2 млн тенге (около 310 тыс. руб.), пострадавшим — по 1 млн тенге (около 155 тыс. руб.)», — подчеркнул аким Бурабайского района Арай Садыков.

Администрация взяла на себя все организационные вопросы, связанные с проведением похорон. Также муниципалитет оказывает помощь в размещении и транспортировке родственников, прибывающих для участия в траурных мероприятиях.

Взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел в «Центре плова» вечером 26 февраля. Сообщение о происшествии поступило в районную больницу в 22:01 по местному времени (19:01 мск). Спасатели прибыли на место в течение пяти минут после получения сообщения, уточнили в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Акмолинской области.

«Из горящего помещения были вынесены пять газовых баллонов объемом по 50 литров каждый и два кислородных баллона, что позволило предотвратить повторные взрывы внутри помещения»,

— отметили в ведомстве.

В результате взрыва наружные стены и внутренние перегородки кафе обрушились.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекших смерть более двух человек (часть 3 статьи 292 УК Республики Казахстан). Виновникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать утечка газа .

«Обожженные и без волос»

Момент взрыва сняла камера видеонаблюдения, расположенная напротив заведения. На кадрах видно, как из охваченного пламенем кафе выбегают люди, а прохожие бросаются им на помощь. По словам очевидца, все произошло «очень быстро — за секунду» .

«Выбегали люди. Все с ожогами. Все повара, персонал — все буквально в снег падали. Всех вытаскивали.

Я побежал, там я вижу свою тетю — ее забирают, она вся обожженная была, сильно все в крови. Они были все обожженные, некоторые без волос вышли, все куртки оставили, босиком выбегали люди», — поделился он в беседе с Tengrinews.kz.

Во время этого пожара мужчина потерял друга, который был посетителем заведения. Его тетя получила ожоги 80% тела и сейчас находится в реанимации в больнице Кокшетау, уточнило издание Belles.kz.

Еще один очевидец снял на видео работу фельдшеров, которые доставляли пострадавших в больницу: на кадрах виден дым, поднимающийся от тела и обгоревшей одежды.

«Тут таких людей привозят — это ужас просто», — добавил автор видео.