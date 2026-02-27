На Урале герпес уничтожил мозг беременной девушки

Жительница Екатеринбурга «вернулась» в состояние трехлетнего ребенка из-за болезни. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на руководителя одной из местных клиник Ирину Волкову.

Девушка на 22-й неделе беременности перенесла герпетический энцефалит – одну из наиболее тяжелых форм воспалительных поражений мозга. Врачи быстро сделали ей кесарево сечение, ребенка не спасли.

После произошедшего она перестала понимать речь, не помнила свою жизнь и по интеллекту напоминала трехлетнего ребенка. При этом ей пытались объяснить ситуацию, но девушка помнила слова людей не дольше нескольких минут.

В период реабилитации пациентке понадобилась помощь большого количества специалистов. С их помощью она постепенно стала возвращаться к нормальному уровню развития. Однако она лишилась материнского инстинкта и не помнит пережитых во время беременности эмоций.

По словам Волковой, такие случаи единичны.

