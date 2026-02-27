Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

На Урале герпес уничтожил мозг беременной девушки

В Екатеринбурге у беременной снизился интеллект из-за перенесенного герпеса
IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

Жительница Екатеринбурга «вернулась» в состояние трехлетнего ребенка из-за болезни. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на руководителя одной из местных клиник Ирину Волкову.

Девушка на 22-й неделе беременности перенесла герпетический энцефалит – одну из наиболее тяжелых форм воспалительных поражений мозга. Врачи быстро сделали ей кесарево сечение, ребенка не спасли.

После произошедшего она перестала понимать речь, не помнила свою жизнь и по интеллекту напоминала трехлетнего ребенка. При этом ей пытались объяснить ситуацию, но девушка помнила слова людей не дольше нескольких минут.

В период реабилитации пациентке понадобилась помощь большого количества специалистов. С их помощью она постепенно стала возвращаться к нормальному уровню развития. Однако она лишилась материнского инстинкта и не помнит пережитых во время беременности эмоций.

По словам Волковой, такие случаи единичны.

Ранее врачи Приморья прооперировали беременную, доставленную из Китая в критическом состоянии.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!