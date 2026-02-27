Размер шрифта
Билл Клинтон начал давать показания в конгрессе по делу Эпштейна

Экс-президент США Клинтон начал отвечать на вопросы в конгрессе по делу Эпштейна
Global Look Press

Бывший президент США Билл Клинтон начал давать показания в конгрессе по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание мероприятий.

Заседание проходит в закрытом режиме, без допуска журналистов.

Накануне супруга Билла и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон дала показания по делу Эпштейна перед комитетом по надзору Палаты представителей. Она заявила об отсутствии у нее каких-либо связей с финансистом. Клинтон подчеркнула, что ей «ничего не было известно» о противоправной деятельности Эпштейна. Она предположила, что ее имя намеренно использовали для отвлечения внимания общественности от действий и, возможно, сокрытия информации о деятельности президента США Дональда Трампа.

Интерес к семье Клинтонов и ее связям с Эпштейном обострился на фоне публикации новых файлов по его делу. Среди обнародованных материалов — многочисленные фото Билла Клинтона, в том числе в джакузи и в компании девушек (чьи лица скрыты).

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц по делу Эпштейна. 15 февраля ведомство завершило публикацию файлов. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в правдивости показаний Клинтон по делу Эпштейна.

 
