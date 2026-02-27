«Проблемы с возвращением». Как в ЕС пытались помешать Дмитриеву улететь из Женевы

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев покидает отель Four Seasons в Женеве, 26 февраля 2026 года

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев после встречи с делегациями США и Украины в Женеве был вынужден на сутки перенести вылет на родину. По данным российских СМИ, самолету Дмитриева не разрешали пересечь воздушное пространство Германии и Финляндии. Разрешить ситуацию помогла Швейцария.

Европейские государства попытались помешать пролету над территорией Евросоюза самолета, на котором спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев возвращался из Женевы после переговоров с делегацией США. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«Европейские коллеги хотели препятствовать: возникли проблемы с его возвращением через Германию и Финляндию », — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сложности были связаны с документами членов делегации, а также с тем фактом, что ранее этот самолет не пролетал над территорией ЕС.

Разрешить ситуацию помогла Швейцария. Для этого страна предоставила второго пилота, своего гражданина, который провел воздушное судно над европейской территорией.

Как уточнил источник ТАСС, Евросоюз медлил с выдачей борту пролетного разрешения. В результате вылет пришлось перенести на сутки.

« Европейцы тормозят процесс », — заявил источник.

Как может отреагировать Россия

В ответ на такой шаг Евросоюза Россия может дать зеркальный ответ, рассказал «Газете.Ru» заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов: «Мы соответствующим образом не пропускаем и рейсовые полеты, чартерные рейсы, и рейсы специального назначения, связанные с полетами государственных лиц».

Как объяснил эксперт, по действующим международным нормам государства имеют право «по каким-то им только известным причинам» запрещать или приостанавливать полеты гражданских самолетов над своей территорией. При этом многие центральноевропейские страны «поражены русофобией», а потому «пытаются нас или ущемить, или принизить нашу значимость», добавил он.

«Когда мы делаем заявку на пролет, использование воздушного пространства, пролет через суверенное воздушное пространство того или иного государства в Европе, они уже сразу не отвечают нам вообще или же отвечают отказом », — сказал Попов.

Летчик также обратил внимание, что обычно российские делегации на переговоры в Женеве летали через средиземноморские страны, а именно через Грецию и иногда Болгарию .

Визит Дмитриева в Женеву

О подготовке встречи Дмитриева с делегацией США в Женеве стало известно 25 февраля.

«Дмитриев планирует прилететь в Женеву в четверг, чтобы продолжить переговоры с американцами по экономическому треку», — сообщал источник ТАСС.

Днем 26 марта в женевском отеле Four Seasons Дмитриев встретился со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером . Переговоры продлились около двух часов. По их завершении Дмитриев отказался комментировать итоги встречи.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Дмитриев продолжает работать в рамках экономической группы. При этом информация о встречах будет предоставлена, когда появятся результаты, указал представитель Кремля. Он также добавил, что президента РФ Владимира Путина оперативно информируют после любых контактов.