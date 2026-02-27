Размер шрифта
Cамолет одной из западных стран вел разведку у побережья Крыма

Британский самолет-разведчик кружил над водами Черного моря
Alan Wilson/Flickr

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint заметили над Черным морем в районе Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

По данным агентства, самолет вылетел с базы в Британии, затем пересек Европу и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии. Вскоре разведчик приблизился к полуострову и перестал передавать информацию о своем местоположении.

25 февраля самолет-разведчик НАТО заметили над нейтральными водами Черного моря.

По данным источников ТАСС, самолет создан на платформе Bombardier Challenger 650. Борт совершил несколько полетов над акваторией на высоте около 10 км, не заходя при этом в воздушное пространство какой-либо страны, кроме пункта вылета на территории Румынии.

До этого военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Газете.Ru», что самолеты-разведчики НАТО появляются над нейтральными водами Черного моря с целью корректировки ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. Кроме того, они могут накапливать «базу данных» для последующего использования в более масштабном конфликте НАТО с РФ.

Ранее Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые в воздух для защиты неба.

 
