Посол России в Лондоне назвал последствия отправки британских военных на Украину

Британские войска на территории Украины станут законной целью для Вооруженных сил России. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Если такие [британские] силы появятся [на Украине], то это будет для нас законной целью для нанесения ударов», — сказал дипломат.

26 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что развертывание войск Великобритании на Украине будет означать не окончание конфликта, а его затягивание и увеличение рисков масштабного военного столкновения с участием куда большего количества стран. По ее словам, в случае военной интервенции на Украину контингенты иностранных войск станут для ВС РФ законной военной целью.

Накануне газета The Telegraph писала, что британские и французские десантники завершили последние приготовления к возможной миротворческой миссии на Украине. Более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании провели имитацию воздушно-десантного рейда вместе со своими коллегами из 11-й парашютно-десантной бригады Франции. Так НАТО готовится к возможной войне с Россией, которую ждут через три года, отмечается в материале.

Ранее российский посол усомнился в готовности Франции и Британии воевать на Украине.