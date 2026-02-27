Размер шрифта
«Как будто бы я была его бывшей девушкой»: Тутберидзе резко ответила главе WADA

Тренер Тутберидзе ответила президенту WADA Баньке на слова про себя и Валиеву
Григорий Сысоев/РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе резко ответила главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольду Баньке на его заявления о себе. Ее слова приводит Okko.

«У меня какие-то мысли пробежали… Как будто бы я была его экс-девушкой и приехала куда-то без его ведома, ему очень некомфортно. Вообще какие-то абсолютно личные высказывания, которые, конечно, такое лицо, как Банька, должен был держать при себе. Ну, не знаю», — отметила она.

В феврале Банька заявил, что испытывает дискомфорт в связи с участием Тутберидзе в Олимпийских играх, так как в прошлом она была наставником фигуристки Камилы Валиевой, замешанной в скандале с допингом.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

Ранее Тутберидзе заявила, что Аделию Петросян щедро судили на Олимпийских играх.

 
