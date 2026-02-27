Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В России впервые с осени 2025 года снизились цены на огурцы

Росстат: цена огурцов в России с 17 по 24 февраля 2026 года уменьшилась на 3,8%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В период с 17 по 24 февраля 2026 года в России зафиксировано снижение стоимости огурцов на 3,8%. Об этом сообщил Росстат.

Это первое падение цен на продукт с осени 2025 года, когда ведомство отмечало аналогичную тенденцию.

При этом общая динамика цен на плодоовощную продукцию за рассматриваемый период продемонстрировала рост на 0,1%. В частности, подорожали морковь (на 2,6%), помидоры (на 2,5%), картофель (на 1,4%), бананы (на 0,9%), белокочанная капуста (на 0,7%), репчатый лук (на 0,5%), яблоки (на 0,4%) и столовая свекла (на 0,3%).

Наряду с удешевлением огурцов, отмечено снижение цен на некоторые другие продукты: овощные консервы для детского питания (на 0,8%), баранина (на 0,6%), сливочное и подсолнечное масло (на 0,5%), мясо кур (на 0,4%), полукопченые и варено-копченые колбасы, маргарин и пшеничная мука (на 0,3%), ультрапастеризованное молоко, твердые, полутвердые и мягкие сыры (на 0,2%), свинина, сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, творог, сметана, фруктово-ягодные консервы для детского питания и черный чай (на 0,1%).

Ранее в России зафиксировали рекордный рост цен на тепличные овощи.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!