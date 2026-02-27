Украина нацелилась на газопроводы в Черном море. Как на это отреагировали в России и Турции

Песков: Россия довела до Турции данные о подготовке атак на газопроводы

Россия передала Турции информацию о подготовке Украиной диверсий на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток». По данным российских властей, Киев не первый раз посягает на газовые магистрали в Черном море. Как на подобные планы отреагировали в Анкаре и что известно о газопроводах — в материале «Газеты.Ru».

Куда метит Киев

Российские спецслужбы, по словам представителя Кремля, продолжают отслеживать ситуацию вокруг черноморских газопроводов и фиксируют подготовительные действия со стороны Киева. Как рассказал на регулярном брифинге Дмитрий Песков, соответствующие сведения переданы турецкой стороне.

«Наши спецслужбы информацией располагают. <...> Информация нами доводилась до турецких коллег», — подчеркнул представитель Кремля.

Эту же тему на заседании коллегии ФСБ 24 февраля затрагивал президент Владимир Путин. Глава государства заявил, что Москва располагает данными о возможных попытках подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока».

По словам российского лидера, подобные шаги укладываются в общую линию западных стран, которые стремятся сорвать переговорный процесс по Украине. Путин отметил, что противники России продолжают провокационные действия, чтобы осложнить диалог по урегулированию конфликта.

Не первый раз

В сентябре 2022 года ФСБ сообщила о предотвращении теракта на газопроводе, по которому поставляются энергоносители в Турцию и Европу. По данным ведомства, диверсию готовил агент Службы безопасности Украины по заданию украинских спецслужб. Его задержали вместе с четырьмя предполагаемыми пособниками, сообщал ТАСС.

В октябре того же года Владимир Путин на заседании Совета безопасности России заявил, что Украина готовила теракты в отношении объектов российской инфраструктуры, включая «Турецкий поток» . Президент добавил, что спецслужбы Украины устроили три теракта на Курской АЭС, а также предпринимались попытки атак на объекты электроэнергетики и газотранспортной системы страны.

«Но совершен и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», — отметил глава государства.

По его словам, выводы подтверждены «объективными данными», в том числе показаниями задержанных исполнителей.

Реакция Турции

В ноябре 2022 года Песков сообщил, что Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган рассматривают вопрос усиления безопасности газопровода, по которому газ поставляется в Турцию . По данным ТАСС, в Кремле заявили, что «существует потенциальная угроза».

1 марта 2025 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В ходе беседы Лавров сообщил, что в ночь с 27 на 28 февраля киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Русская» на газопроводе «Турецкий поток» с применением трех беспилотников.

По его словам, все аппараты были уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ. Российский министр обратился к турецкому коллеге с просьбой задействовать возможности Анкары для взаимодействия с Киевом с целью пресечения подобных попыток атак на объекты гражданской инфраструктуры.

Фидан, в свою очередь, заверил, что будут предприняты необходимые меры .

В начале декабря 2025 года министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара выступает за сохранение устойчивых поставок энергоресурсов в акватории Черного моря и считает недопустимым вовлечение энергетической инфраструктуры в украинский конфликт.

Байрактар подчеркивал, что стабильность и непрерывность работы трубопроводов в Черном море должны быть гарантированы . Кроме того, глава турецкого Минэнерго выразил надежду на успешное завершение мирных переговоров по Украине.

Что известно о газопроводах?

Газопровод «Голубой поток» построили для поставок российского газа в Турцию по дну Черного моря. Его ввели в эксплуатацию в начале 2003 года. Магистраль соединяет компрессорную станцию «Береговая» в районе поселка Архипо-Осиповка Краснодарского края с приемным терминалом рядом с турецким городом Самсун.

Общая протяженность сухопутных и морского участков составляет 1213 километров, из них 396 проходят по дну моря. Проектная мощность — 16 миллиардов кубометров газа в год.

Газопровод «Турецкий поток» создали для поставок газа в Турцию и страны Юго-Восточной Европы. Его ввели в эксплуатацию в начале 2020 года, сейчас он работает с нагрузкой выше проектной. Трасса проходит по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» в районе Анапы до приемного терминала вблизи поселка Кыйыкей в Турции, а затем по турецкой территории до границы с Болгарией.

Магистраль включает две нитки: первая обеспечивает турецкий рынок, вторая предназначена для поставок в Южную и Юго-Восточную Европу, ее сухопутное продолжение проходит через Болгарию и Сербию в Венгрию. Мощность каждой нитки составляет 15,75 миллиарда кубометров в год, совокупная номинальная мощность — 31,5 миллиарда кубометров. В 2025 году по второй нитке в Европу поставили 17,6 миллиарда кубометров газа. Общая протяженность газопровода — 1100 километров, из которых 930 приходится на морской участок.