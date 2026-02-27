«Только вышла на пенсию»: в Кузбассе зарезали учительницу и застрелили ее мужа

В Кузбассе жестоко расправились с семьей 60-летнего предпринимателя — мужчину застрелили, а его 56-летнюю супругу зарезали в кровати. Убитая женщина была учительницей английского языка в местной школе, она только что вышла на пенсию, рассказали в учреждении «Газете.Ru».

«Евгения Валерьевна замечательный педагог. Педагогический стаж около 30 лет. В нашей школе она работала с 2009 года. По состоянию здоровья в этом учебном году рассчиталась, вышла на пенсию. Она была всегда полна творческих идей, помимо педагогической деятельности занималась воспитательной работой, была классным руководителем. Эта трагедия для всего нашего коллектива, потому что мы потеряли не просто педагога, мы потеряли подругу, которая всегда приходила на помощь и в любую минуту протягивала руку помощи», — рассказали в школе.

Трагедия произошла в ночь на 26 февраля — в частном доме в городе Прокопьевске на разных этажах обнаружили тела супругов. По информации СМИ, мотивом преступников могли стать долги семьи. В СК возбудили уголовное дело.

