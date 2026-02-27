Посол: Швеция не обращалась к посольству РФ из-за инцидента с дроном и французским авианосцем

Беляев: нет доказательств, что дрон у французского авианосца связан с Россией

Швеция не обращалась в посольство России в связи с инцидентом с дроном, сбитым неподалеку от французского авианосца «Шарль де Голль». Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

«К посольству России по этому сюжету обращений пока не было», — сказал он.

Посол также заявил, что утверждения о том, что дрон связан с Россией, «выдержаны в типичном для западных политиков стиле «хайли лайкли». Никаких доказательств привидено не было, добавил Беляев.

25 февраля шведские военные обнаружили и перехватили БПЛА примерно в 10 км от порта Мальмё, где базируется единственный действующий авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль». Министр обороны Швеции Пал Йонсон заявил, что дрон, вероятно, «прибыл из России, учитывая, что в момент инцидента в непосредственной близости находилось российское военное судно».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает подробной информацией об инциденте. При этом он назвал обвинения в адрес Москвы абсурдными.

Ранее во Франции заметили неизвестные БПЛА над базой атомных подлодок.