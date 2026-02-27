Создатель Readovka арестован на два месяца

Тверской суд Москвы на два месяца арестовал основателя и бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева. Об этом сообщают в Telegram-канале суды общей юрисдикции столицы.

В посте уточняется, что мужчина останется под стражей до 25 апреля. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (сумма превышает 1 млн руб. — «Газета.Ru).

Два дня назад Костылева вызвали на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере и поместили в изолятор временного содержания. Ему вменяют хищение 1 млрд руб. у министерства обороны России и неисполнение обязательств по госконтрактам. Адвокат просил отправить основателя Readovka под домашний арест в подмосковном Щелково.

Костылев родился в Смоленской области в 1985 году. Он основал издание Readovka в 2014 году как сайт с региональными новостями. В 2017 году был создан федеральный сайт, освещающий события в РФ и мире. В медиахолдинг Readovka входит коммуникационное агентство Ready и группа региональных проектов, объединенных брендом «Главное в городе».

После задержания основателя там заявили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов Readovka. Издания холдинга продолжают работу, а следственным органам переданы все данные для расследования.

Ранее в деле основателя издания Readovka появился еще один фигурант.