Келин: Европа добивается участия в переговорах по Украине, чтобы затруднить их

Европа добивается места за столом переговоров по Украине, чтобы затруднить их, ей не с чем участвовать в них. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-1».

«Я думаю, что Лондон и его союзники создают лишь иллюзию готовности участвовать в переговорах. Добиваются они этого исключительно для того, чтобы затруднить переговоры и затормозить их», — сказал он.

Келин добавил, что европейцы могут прибыть на переговоры лишь с письмом от главы дипслужбы ЕС Каи Каллас о том, что Россия должна сократить свои вооруженные силы, вывести войска и выплатить репарации. Разумеется, такие условия являются для Москвы неприемлемыми.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры по украинскому урегулированию планируется продолжить в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

В январе и феврале 2026 года Россия, Украина и США провели трехсторонние встречи делегаций в ОАЭ. Затем состоялись встречи в Женеве. Первый раунд трехсторонних консультаций с участием представителей России, Украины и США прошел 23–24 января в Абу-Даби. Второй раунд переговоров состоялся там же 4–5 февраля.

Ранее в Кремле пообещали сообщить дату новых переговоров по Украине.