Появилось видео задержания калининградской банды «черных» добытчиков янтаря

Калининградская прокуратура показала видео поимки незаконных добытчиков янтаря
Генеральная прокуратура России

Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении десяти местных жителей, которые обвиняются в незаконной добыче янтаря. Об этом сообщили в надзорном ведомстве, опубликовав видео оперативной съемки задержания фигурантов.

Им инкриминируются преступления по двум статьям УК РФ: самовольная добыча янтаря в крупном размере, а также совершение сделок с самовольно добытым янтарем, его незаконные хранение и перевозка в крупном размере в составе организованной группы.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, занимались незаконной добычей янтаря в акватории Балтийского моря. Для этого они использовали маломерные суда, специальное водолазное оборудование и технические средства для размыва подводного грунта. Добытый янтарь они транспортировали и незаконно хранили.

Общий объем незаконно добытого минерала превысил 394 килограмма, его стоимость оценивается более чем в 9,1 млн рублей. Уголовное дело направлено в Светлогорский городской суд Калининградской области для рассмотрения по существу.

Как уточняла официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемые обрабатывали янтарь в гаражах, хозяйственных постройках и офисах в Калининграде. При обыске используемых ими объектов было найдено и изъято свыше 15 тонн сырца общей стоимостью более 25 млн рублей по расценкам черного рынка. Также у задержанных забрали оборудование, средства связи, компьютеры и банковские карты.

Ранее в России добыли кусок янтаря с рисунком в форме сердца.

 
