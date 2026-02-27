Рублев не сумел выйти в финал турнира в Дубае

Теннисист Рублев проиграл Грикспору и не смог выйти в полуфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел выйти в финал турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Его соперником был представитель Нидерландов Таллон Грикспор. Встреча, которая длилась 1 час 45 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 7:6 (8:6).

Рублев сделал 20 эйсов, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. Грикспор подал навылет 19 раз, допустил также две двойные ошибки и смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

За трофей турнира в Дубае Грикспор сразится с другим российским теннисистом — Даниилом Медведевым, который в своем полуфинале обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее в Дубае ребенка заставили убрать флаг России с плаката в поддержку Рублева.