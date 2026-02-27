Эпштейн обсуждал детали гибели «русской Рапунцель». Она летала с ним на его остров

В 2008 году на Манхэттене погибла топ-модель Руслана Коршунова, известная как «русская Рапунцель». Полиция сочла это самоубийством. Опубликованные недавно материалы по делу американского финансиста и педофила Джеффри Эпштейна показали, что он обсуждал гибель девушки с подельниками и высказывал свою версию произошедшего. За несколько лет до смерти Коршунова летала с Эпштейном на его остров.

Американский финансист Джеффри Эпштейн, который обвинялся в сексуальной эксплуатации и торговле несовершеннолетними девушками, обсуждал с подельниками обстоятельства гибели 20-летней топ-модели из Казахстана Русланы Коршуновой в 2008 году, выяснило РИА Новости.

Впервые имя Коршуновой появляется в рассекреченных файлах Эпштейна в декабре 2009-го. Известный антрополог и музыкант, «партнер» финансиста по кастингу моделей Рамси Элкхоли предложил Эпштейну встретиться с некой моделью Региной и еще несколькими девушками.

«Парень Регины — тот же, что и бывший парень Русланы [Коршуновой]. Я познакомился с ним, когда Руслана умерла, он всегда был рядом, ездил в полицию, предлагал помощь, утешал мать», — отметил Элкхоли.

Спустя чуть более года, 1 января 2011-го, антрополог рассказал финансисту, что этот же молодой человек избил Регину на публике, украл ее телефон, а также угрожал сообщить полицейским информацию, что модель употребляет наркотические вещества.

«Разве это не тот же самый парень, который избил Руслану [Коршунову]?» — спросил Эпштейн. Его собеседник подтвердил догадку.

10 января 2011-го Элкхоли уведомил Регину о «разрыве деловых отношений». Он выразил опасение, что девушка может погибнуть — так же, как и Коршунова.

«После многочисленных сообщений о вашем употреблении наркотиков и жестоком поведении в ваших отношениях с Марком Камински [в СМИ упоминается как экспортер дорогостоящих автомобилей] я вижу возможность возникновения еще одной трагической ситуации», — добавил он.

РИА Новости обратило внимание, что Эпштейн тоже высказывался о причинах смерти Коршуновой. В 2010-м в письме анонимному адресату финансист написал, что «Руслана умерла главным образом по вине своих бойфрендов» .

Путь к славе и на остров Эпштейна

Руслана Коршунова родилась 2 июля 1987 года на Чукотке, затем вместе с родителями переехала в Алма-Ату. В 2003-м фотография девушки в журнале All Asia привлекла внимание представителя крупного модельного агентства Models 1, и с ней подписали контракт.

Спустя два года Коршунова была названа одним из главных открытий недели моды в Нью-Йорке. В 2006-м она начала сотрудничество с Nina Ricci, став лицом рекламной кампании нового аромата «Nina». Пик модельной карьеры пришелся на 2008-й. Коршунову за длинные волосы прозвали «русской Рапунцель».

На месте гибели Русланы Коршуновой, Нью Йорк, 28 июня 2008 года AP Television News

Девушка погибла в 2008 году — за четыре дня до своего дня рождения. Она выпала из окна квартиры на девятом этаже на Манхэттене. Полиция посчитала это самоубийством. Волосы модели были подрезаны.

За два года до своей гибели 18-летняя Коршунова летала на остров Эпштейна Литл-Сент-Джеймс.

Как пишет портал Page Six, 7 июня 2006 года девушка была пассажиркой самолета Boeing 727, получившего название «Лолита-экспресс» из-за регулярной доставки молодых девушек на остров. Модель путешествовала вместе с Эпштейном и тремя его сотрудниками — телохранителем, личным поваром и помощницей.

«До сих пор неясно, что произошло, когда они высадились на его печально известном острове», — говорится в публикации.

Близкая подруга Коршуновой Ева Бехер допустила, что смерть модели может быть связана с делом Эпштейна . По ее мнению, необходимо возобновить расследование по делу о гибели девушки.

« Искать правду нужно там, в этих файлах. Нужно допрашивать людей, которые были с ней, сопровождали ее во время поездки на остров Эпштейна . И, конечно же, я уверена, что люди, которые так или иначе причастны к этому ужасу, скорее всего, имели желание заставить ее замолчать и нашли самый страшный способ», — отметила Бехер в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1».

В беседе с aif.ru Бехер уточнила, что Марк Камински, которого в своих письмах упоминал Элкхоли, общался с Эпштейном и, вероятно, работал на него. Подруга Коршуновой допустила, что он мог быть «одним из винтиков машины вербовки» девушек.