Названы продукты, которые сильнее всего подорожали в России за последние дни

Росстат: за последние 10 дней сильнее всего подорожали куриные яйца и морковь
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Инфляция в России с 17 по 24 февраля 2026 года составила 0,19%, а в годовом выражении замедлилась до 5,8%. Такие данные обнародовал Росстат.

За отчетный период заметнее всего подорожали куриные яйца — сразу на 3,9%. Среди овощей и фруктов цены выросли на морковь (+2,6%), помидоры (+2,5%), картофель (+1,4%), бананы (+0,9%), капусту (+0,7%), лук (+0,5%), яблоки (+0,4%) и свеклу (+0,3%). В среднем плодоовощная продукция прибавила в цене 0,1%.

Из других категорий товаров подорожание затронуло говядину (+0,6%), сахарный песок (+0,5%), водку (+0,4%) и телевизоры (+0,9%). Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, а дизельное топливо по стоимости осталось практически на прежнем уровне.

При этом некоторые товары за указанный период, наоборот, стали дешевле. Сильнее всего потеряли в цене огурцы — на 3,8%. Также снизились цены на баранину (-0,6%), сливочное и подсолнечное масло (по -0,5%), а также мясо кур (-0,4%).

По оценке Банка России, во втором полугодии 2026 года инфляция в России приблизится к целевому показателю 4%. Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев назвал рост цен главным вызовом для жителей страны в нынешнем году.

Ранее в России решили усилить контроль за ценами на одну категорию товаров.

 
