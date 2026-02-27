Медсестра уснула во время приема беременной кемеровчанки с кровотечением

Медсестра из Новокузнецка оказалась в центре скандала из-за того, что уснула на работе. Об этом сообщает Vse42.ru.

Инцидент произошел в местном роддоме. Как рассказала пациентка, она попала в медучреждение на восьмом месяце беременности, с кровотечением. Ее стала оформлять одна из работниц, но в процессе несколько раз засыпала.

Девушка сняла сотрудницу на видео и опубликовала в соцсетях. Пользователи предположили, что героиня ролика сильно устала, поэтому к концу дня не выглядела бодрой.

В беседе с журналистами это подтвердила сама медсестра. Она рассказала, что накануне не смогла выспаться, но пошла на дежурство на сутки. Она хотела отдохнуть в больнице, но не смогла.

«Потом поступила женщина, ночью мне было ужасно плохо, и меня раза три точно вырубило», – рассказала она.

Работница рассказала, что тогда извинилась перед пациенткой, но та уже сняла видео. Сама сотрудница считает ситуацию «позорной», поэтому планирует уволиться.

Ранее в Кемеровской области в работе роддомов нашли недочеты.