Пассажирский самолет пропал с радаров после вылета из «Домодедово»

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Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Домодедово», пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» после вылета из «Домодедово» исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет», — сказал он.

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Сообщается, что самолет направлялся из Москвы в Орск.

У нового самолета Ан-148 отказал двигатель во время испытательного полета в Воронеже в ноябре 2017.