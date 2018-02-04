Собянин сообщил о тысячах поваленных снегом деревьев в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем твиттере сообщил, что в результате непогоды в столице было повалено более двух тысяч деревьев.
«По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи. Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось», — написал Собянин.
Реклама
Мэр также уточнил, что все городские службы работают в максимально усиленном режиме.
Ранее сообщалось, что из-за снега и ледяного дождя в Москве упало около 370 деревьев.