В Европе самолет вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей

Самолет авиакомпании EasyJet вынужден был вернуться в аэропорт Амстердама из-за столкновения с птицей. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел 8 февраля. Самолет направлялся в Лондон, но развернулся спустя 20 минут после вылета. По словам пассажиров, они ощутили резкий толчок, после чего экипаж сообщил, что в лобовое стекло врезалась чайка.

Люди на борту назвали ситуацию «кошмаром» и пожаловались, что им пришлось полдня ждать замены самолета. EasyJet вызвал второй борт из Лондона, чтобы забрать пассажиров, застрявших в Амстердаме.

В ноябре Межгосударственный авиационный комитет (МАК) РФ опубликовал финальный отчет об аварийной посадке борта «Уральских авиалиний», которую СМИ прозвали «чудом в кукурузном поле». В нем говорится, что причиной ЧП стало столкновение самолета со стаей чаек. В то же время экипаж допустил при взлете ряд ошибок, потому что реальная ситуация отличалась от той, что пилоты отрабатывали на тренажере. Ранее летчиков наградили и про них сняли фильм под названием «На солнце, вдоль рядов кукурузы», однако МАК нашел в их действиях «явные признаки дезорганизации». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее новые двигатели самолета SJ-100 прошли тест на птицах.