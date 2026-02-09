Размер шрифта
В Польше двух украинок избили из-за их национальности

RMF24: в Польше задержали подозреваемых в нападении на двух украинок
В Польше сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в нападении на двух гражданок Украины в Прушкове. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

«Инцидент произошел в выходные, после чего пострадавшие были доставлены в больницу. Нападавшие, предположительно, использовали деревянную дубинку и слезоточивый газ», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, нападение могло быть связано с национальностью пострадавших. Согласно полученным полицией сообщениям, подозреваемые потребовали от женщин их возвращения на Украину. Перед инцидентом задержанные шли по улице, разбивая окна в жилых домах.

В декабре прошлого года в польской Гдыне местный житель напал на работающую продавщицей женщину с Украины. Мужчина угрожал украинке расправой. Также он набросился на покупательницу, которая встала на защиту продавщицы. Нападавший выкрикивал нацистские лозунги и делал запрещенные нацистские жесты.

Ранее в Польше задержали мужчину с российским паспортом по делу о взрыве на железной дороге.
 
