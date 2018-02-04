Из-за снега и ледяного дождя в Москве упали около 370 деревьев

Из-за снегопада и ледяного дождя в Москве упали около 370 деревьев, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает РИА «Новости».

«Вот эта погода, связанная с выпадением ледяного дождя, мокрого снега, усложнила ситуацию. В городе упало примерно 370 деревьев, сейчас практически все они распилены и вывезены», — сказал он.

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Бирюков отметил, что что власти разослали СМС-сообщения всем пользователям сети и просят прислушаться к тем рекомендациям, которые дают специалисты — как себя вести на улицах, быть осторожными в движении по трассам.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших из-за непогоды в Москве. Один человек погиб.

МЧС 4 февраля объявило штормовое предупреждение.