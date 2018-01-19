Песков рассказал о традиции Путина купаться в проруби на Крещение

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Президент России Владимир Путин на протяжении многих лет придерживается традиции купаться в проруби на Крещение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Песков напомнил, что в крещенскую ночь Путин в Тверской области посетил мужской монастырь в Нило-Столобенской пустыни, где также принял участие в крещенских купаниях.

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«Я хочу еще раз повторить: это его не первый такой опыт. В целом он ежегодно это делает уже на протяжении многих лет», — отметил Песков.

В ночь на 19 января Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь на Селигере.