Устроивших поножовщину в пермской школе подростков арестовали

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Мотовилихинский районный суд арестовал двух подростков, которых подозревают в нападении на на педагога и учеников пермской школы 15 января, передает РИА «Новости».

Судья отправил их под стражу на два месяца.

Уточняется, что их переведут в СИЗО после улучшения состояний.

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«По решению суда, оба подростка-участника драки арестованы. Пока они останутся в больнице, когда медики решат, что их состояние стабилизировалось, тогда подростков доставят в СИЗО. Арест наложен на два месяца», —

сообщил представитель прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что меру пресечения подросткам, устроившим драку с поножовщиной в школе в Перми, определит выездной суд в больнице.