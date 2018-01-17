Устроивших поножовщину в пермской школе подростков арестовали
Мотовилихинский районный суд арестовал двух подростков, которых подозревают в нападении на на педагога и учеников пермской школы 15 января, передает РИА «Новости».
Судья отправил их под стражу на два месяца.
Уточняется, что их переведут в СИЗО после улучшения состояний.
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«По решению суда, оба подростка-участника драки арестованы. Пока они останутся в больнице, когда медики решат, что их состояние стабилизировалось, тогда подростков доставят в СИЗО. Арест наложен на два месяца», —
сообщил представитель прокуратуры региона.
Ранее сообщалось, что меру пресечения подросткам, устроившим драку с поножовщиной в школе в Перми, определит выездной суд в больнице.