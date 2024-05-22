«Погодные условия были нормальными». В Иране раскрыли подробности крушения вертолета Раиси

Солдаты несут гроб с телом покойного президента Ирана Эбрахима Раиси во время церемонии прощания в Тебризе, 21 мая 2024 года

Летевший в одной воздушной колонне с Раиси глава его администрации рассказал, что во время полета наблюдалась облачность, но не туман. Погодные условия считались нормальными, но в ущелье, где и разбился борт президента Ирана, возможно была туманность.

Глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили, который во время полета находился в другом вертолете в одной воздушной колонне с разбившимся Bell 212 президента Ибрахима Раиси, раскрыл детали катастрофы и последующие события. Его слова приводит иранское агентство IRNA.

По его словам, в общей сложности в группировке находились три вертолета, два из них благополучно приземлились.

Эсмаили рассказал, что погодные условия во время полета были нормальными. Облачность наблюдалась в районе медного рудника Сунгун в провинции Восточный Азербайджан, где и произошло крушение. Эсмаили добавил, что в ущелье в горах могла быть некоторая туманность, но на маршруте их полета тумана не наблюдалось.

«Это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было», — сказал он.

Он также подчеркнул, что облака находились выше вертолета. Пилот вертолета, в котором находился президент в качестве командира, приказал им подняться выше и продолжить полет над облаками. После того, как пилот это сделал, через примерно 30 секунд стало понятно, что вертолет с президентом исчез.

Первые минуты поиска

Эсмаили рассказал, что их вертолет сразу же развернулся и отправился на поиски президентского борта. К этому моменту связи с ним не было уже полторы минуты. Установить контакт так и не удалось и уже в этот момент предполагалось, что Bell 212 разбился. Затем вертолет с Эсмаили приземлился на руднике Сунгун.

После этого попытки связаться с пропавшим вертолетом продолжились. На звонок ответил находившийся на борту вместе с Раиси имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем. Он сообщил, что плохо себя чувствует, не знает, что произошло, не видит никого вокруг и оказался один под деревьями. Из его объяснения стало понятно, что Bell 212 разбился. Связь с имамом удалось поддерживать еще несколько часов до его смерти.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси Bell 212 упал 19 мая недалеко от Джульфы — иранского города на границе с Азербайджаном и в 600 км от Тегерана. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в президентском кортеже было три вертолета. Два других благополучно добрались до места назначения. По информации государственного иранского телевидения, вертолет президента врезался в горный пик.

Вертолет искали больше 10 часов. В районе крушения, по данным Mehr, работали 73 спасательных отряда. Поиски велись в сложных погодных условиях — шел дождь и установился туман. В поисках помимо иранских сил участвовали турецкие и российские специалисты. После обнаружения тел погибших российские спасатели вернулись в Москву.

Вместе с Раиси и имамом аль-Хашемом на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, члены охраны президента и экипаж. Все они погибли. Лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи выразил соболезнования в связи с «мученической кончиной» президента Ибрахима Раиси и объявил в стране пятидневный траур.