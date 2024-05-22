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МИД России отреагировал на планы Эстонии построить ограждения у Саатсеского сапога

МИД РФ: спекуляции о передаче Эстонии Саатсеского сапога являются бессмысленными

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Depositphotos

Министерство иностранных дел России отреагировало на планы Эстонии построить ограждения у Саатсеского сапога, подчеркнув, что спекуляции о его передаче являются бессмысленными. Об этом сообщает РБК.

«На отдельном участке дороги у жителей соседнего эстонского района в случае проезда без остановок сохраняется возможность проезжать по российскому отрезку пути без прохождения пограничных формальностей», — сказали в ведомстве.

22 мая эстонская телерадиовещательная компания ERR сообщила, что эстонские власти планируют потратить около €7 млн на возведение пограничного ограждения вокруг «Саатсеского сапога» — части Псковской области, которая вдается в эстонскую территорию и которую Эстония хотела получить при обмене.

До этого министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявлял, что власти решили застроить участок земли, которым ранее планировали обменяться с Россией при обустройстве границы.

Ранее представителю России выразили протест в МИД Литвы.

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