Имам призвал выяснить, влияет ли ношение никаба на рост риска терроризма

Запрет на ношение никаба в России может вызывать непонимание у мировой мусульманской общественности, а также дать повод «внешним врагам» для разрушения целостности страны. Об этом «Газете.Ru» заявил муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

«Никаб — это личный выбор каждой женщины, девушки. Но в то же время Духовное управление мусульман Российской Федерации не пропагандирует ношение никаба в современном обществе и считает, что в условиях светского государства более правильно соблюдать общепринятые религиозные правила и выбирать одежду, которая, соответствуя основным требованиям ислама, не будет вызывать негативного отношения у окружающих. В то же время есть опасения, что попытки подвергнуть цензуре традиционные позиции богословов могут встретить непонимание у местной и мировой мусульманской общественности. Большая вероятность, что запрет на никаб в России даст повод внешним врагам для разжигания ненависти в обществе и разрушения целостности страны», — сказал он.

Аляутдинов добавил, что вопрос ношения никаба всегда был дискуссионным, однако исламские ученые никогда не заявляли о его нежелательности или полном запрете. По его словам, необходимо изучить, есть ли связь между ношением никаба и повышением риска терроризма.

«Духовное управление мусульман заинтересовано в сохранении стабильности, целостности России и понимает, что предложение о запрете никаба выдвинуто с целью обеспечения безопасности граждан. Важно понять и выявить, насколько в России ношение никаба влияет на повышение риска терроризма. Достаточно ли много женщин в никабе и какова тенденция? Духовное управление мусульман открыто к диалогу и готово оказать содействие в изучении данного вопроса, а также в разработке инструментов противодействия терроризму», — подчеркнул он.

21 мая глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев, размышляя об усиливающих риски терроризма факторах, предложил запретить ношение никаба на территории России. Он отметил, что планирует обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и губернаторами регионов.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали призыв запретить ношение никаба.