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Жители Харьковской области получат российские документы

Ганчев: жители освобожденной территории под Харьковом получат документы РФ

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Жители освобожденных населенных пунктов на севере Харьковской области будут получать российские документы. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, слова которого передает РИА Новости.

Днем 22 мая Ганчев заявил, что областным центром российского региона могут стать Волчанск или Купянск. Ганчев отметил, что на сегодняшний день рано делать какие-то прогнозы насчет того, какой населенный пункт станет центром Харьковской области. По его словам, все будет зависеть от того, как продвигается линия фронта.

Также Ганчев сказал, что населенный пункт Липцы станет форпостом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении.

Он также рассказал, что в частично освобожденном Волчанске еще есть мирные жители.

Ранее ВСУ подорвали мосты при бегстве из Волчанска.

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