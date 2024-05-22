В Саратовской области в аварии с двумя автомобилями пострадали семь человек

В Саратовской области семь человек попали в больницу после ДТП с иномаркой. Об этом сообщает начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Саратовского региона Юрий Юрин.

Инцидент произошел недалеко от села Карякино. По данным Юрина, машина марки Ford столкнулась с УАЗ. На кадрах с места происшествия заметно, что оба средства передвижения съехали с дороги. У обоих участников аварии заметны серьезные повреждения.

Во время ДТП пострадали семь человек, всех медики скорой помощи направили в больницу. Еще одного человека им спасти не удалось.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Нижнем Тагиле машина наехала на мать и ее маленького сына. В результате они оба оказались в медучреждении. По словам самого водителя, его ослепило солнце, поэтому он не заметил пешеходов. В момент аварии мужчина был трезв.

Ранее в Петербурге мужчина украл сумку и сразу же был сбит машиной.