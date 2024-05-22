Мировые цены на никель взлетели до максимума с сентября 2023 года

Мировые цены на никель превысили отметку в $20 тыс. за тонну впервые с сентября 2023 года, отмечает издание MarketWatch.

Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов (LME) на закрытии торгов в понедельник составила $21 304 тыс. за тонну, свидетельствуют данные площадки.

Металл начал стремительно дорожать на фоне беспорядков в Новой Каледонии (заморская территория Франции в западной части Тихого океана), на долю которой приходится до трети мировых запасов никеля. Участники рынка обеспокоены возможными перебоями с поставками.

Подробнее о том, что происходит с Новой Каледонией, — в материале «Газеты.Ru».

До этого сообщалось, что Россия в апреле значительно увеличила поставки никеля, меди и алюминия в Китай. За месяц объем импорта вырос почти на треть.

Ранее в России зафиксировали сокращение выпуска стали.