Дерется, пьет и принимает наркотики. Что стало с Бритни Спирс после снятия опеки Близкие Бритни Спирс заявили, что для выживания ей нужен новый опекун

Люди из окружения Бритни Спирс заявили, что звезда снова нуждается в опеке. По их словам, певица не принимает прописанные ей лекарства, пьет алкоголь, употребляет наркотики, не может поддерживать нормальную беседу и быстро впадает в ярость. О том, как поп-принцесса живет после выхода из-под опеки отца в 2021 году, рассказывает «Газета.Ru».

13 лет под опекой

Певица Бритни Спирс попала под юридически оформленную опеку своего отца Джейми Спирса в 2008 году. Причиной стал нервный срыв, перенесенный звездой на почве отказа добровольно передать детей своему бывшему мужу Кевину Федерлайну. Из документов, которые юристы передали в суд, известно, что отец имел право ограничивать круг контактов дочери и запрещать ей выходить из дома. Мужчина также контролировал финансы Спирс и мог говорить с врачами от ее имени. До 2019 года в опекунстве участвовал адвокат Эндрю Уоллет — без права распоряжаться деньгами артистки. С 2019-го Спирс являлся единоличным опекуном дочери.

Под надзором отца певица продолжала работать, выпуская альбомы и участвуя в шоу. Кроме того, Спирс была членом жюри шоу X-Factor и запустила собственную линейку одежды и парфюмерии. Отец утверждал, что только благодаря его опеке артистке удалось выбраться из долгов и накопить капитал. Сама Спирс жаловалась на то, что отец пользовался ее положением ради собственной выгоды и полностью распоряжался заработанными ею миллионами.

Снятие опеки

В августе 2021 года Джейми Спирс согласился полностью отказаться от своих полномочий. По словам адвоката Спирса, единственной причиной этого решения стало желание завершить «публичную битву с дочерью». Он отметил, что «нет никаких неотложных обстоятельств, оправдывающих немедленное снятие мистера Спирса с должности». Также юрист добавил, что вместо отца опекой над Спирс может заняться другой человек.

«Очень спорно, будет ли смена опекуна в интересах госпожи Спирс», — считала сторона Джейми Спирса.

Представитель певицы Мэтью Розенгарт, в свою очередь, назвал решение ее отца «крупной победой Бритни Спирс и еще одним шагом к справедливости». Ранее летом 2021-го он публично призвал отца Спирс отказаться от опекунства, но тот ответил, что не будет делать это добровольно.

«14 июля я объявил в суде, что после 13 лет существующего положения господина Спирса пора отстранить от должности — и что моя фирма будет действовать агрессивно и оперативно для достижения этого результата, — сказал Розенгарт. — 12 дней спустя моя фирма подала прошение об отстранении и увольнении мистера Спирса с учетом веских, непреодолимых юридических оснований, которые были недвусмысленно поддержаны законом и всеми вовлеченными сторонами, включая Джоди Монтгомери (менеджер артистки — «Газета.Ru»), Бритни Спирс и ее медицинскую команду».

Окончательно судебное разбирательство между Спирс и ее отцом завершилось только 26 апреля 2024 года — об этом сообщил ее адвокат Розенгарт.

«Мисс Спирс всегда будет иконой, звездой, смелой артисткой исторических, эпических масштабов. Несмотря на то, что опеку сняли в ноябре 2021 года, ее желание свободы полностью исполнено сейчас», — сказал он.

Юрист подчеркнул, что больше 42-летней Спирс не придется заниматься судебными или любыми другими правовыми вопросами, касающимися опеки. По словам Розенгарта, с момента снятия опеки Спирс доказала свою самостоятельность, выпустив хитовые синглы и автобиографию.

Начало самостоятельной жизни

Освободившись от опеки отца, Спирс временно передала контроль за своими финансами профессиональному аудитору и назвала этот день «счастливейшим». За несколько лет самостоятельной жизни певица пережила ряд значимых событий: от замужества и последующего расставания до подготовки к выпуску мемуаров.

В феврале 2022 года Бритни подписала контракт на $15 млн на написание и издание книги мемуаров «Женщина во мне», впоследствии ставшей бестселлером. Через несколько месяцев она объявила, что ждет третьего ребенка от своего давнего бойфренда Сэма Асгари, но вскоре сообщила о выкидыше.

«Это разрушительное время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать с объявлением до тех пор, пока мы не продвинемся дальше, однако мы были слишком рады поделиться хорошими новостями», — написала Спирс в соцсетях.

9 июня 2022-го Бритни вышла замуж за Асгари, который младше артистки на 12 лет. Они подписали контракт, согласно которому супруг не мог претендовать на деньги певицы, заработанные до брака. На свадьбе не присутствовал никто из ближайших родственников Спирс, включая родителей, сестру, брата и сыновей (они живут с отцом Кевином Федерлайном). Первый супруг певицы Джейсон Александер попытался сорвать свадьбу, ворвавшись в ее дом с ножом, но был арестован.

Летом 2023 года между супругами разгорелся конфликт из-за подозрений Асгари в неверности Спирс, и вскоре он подал на развод. 16 августа пара объявила о расставании после 14 месяцев брака. 1 мая 2024 года они развелись официально.

Возвращение к музыке

26 августа 2022 года Спирс и Элтон Джон выпустили дуэт «Hold Me Close» — ремейк сингла певца 1972 года «Tiny Dancer». Это был первый музыкальный релиз исполнительницы после выхода из-под опеки. Трек дебютировал под шестым номером в американском Billboard Hot 100 и мгновенно стал хитом, заняв первое место в iTunes в десятках стран.

В июле 2023 года певица также выпустила совместную работу с рэпером Will.i.am под названием «Mind Your Business». Композиция стала продолжением их предыдущего совместного хита — «Scream & Shout», вышедшего в 2013-м. В интервью CBS Mornings Will.i.am заявил, что его заряжают танцы Спирс в соцсетях.

Тревога окружающих

Люди из окружения Спирс заявили TMZ, что переживают за ее жизнь и здоровье. Они считают, что звезде необходим новый опекун для выживания и сохранения капитала. При этом источники признают, что отец Бритни больше не может осуществлять над ней опекунство из-за личной неприязни певицы.

«Растет вероятность Бритни Спирс причинить себе или другим вред (или даже хуже). Так говорят многочисленные люди из ее окружения. Они боятся за нее и верят, что единственный путь к ее выживанию, — это еще одна опека», — сообщает источник.

По данным инсайдеров, Спирс не принимает прописанные ей лекарства, пьет алкоголь и употребляет наркотики. Близкие добавили, что певица не может поддержать связный разговор, страдает от перепадов настроения и вспышек ярости, которые заканчиваются физическим насилием по отношению к окружающим.

Близкие также переживают о том, что на Спирс плохо влияет ее очередной бойфренд Ричард Пол Солиз. Певица познакомилась с 37-летним Солизом в 2022 году, когда наняла его для выполнения ремонта в доме. По словам журналистов, у возлюбленного артистки есть криминальное прошлое: его обвиняли в вождении без прав и нарушении общественного порядка. В 2020-м Солиза арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия и приговорили к двум годам условно. Кроме того, у мужчинам есть десять детей, которым он не помогает.

2 мая стало известно, что Спирс повредила ногу в драке с Солизом и была госпитализирована. Это произошло в отеле: полуобнаженная певица выбежала в коридор и кричала на людей. Гости решили, что у нее психическое расстройство, и вызвали скорую помощь.