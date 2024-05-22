Червиченко: «Динамо» важно устоять в первые 20 минут с «Краснодаром»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что столичному «Динамо» надо не пропустить быстрый мяч в игре с «Краснодаром», в которой бело-голубые могут стать чемпионами впервые с 1976 года, передает «Чемпионат».

«Динамо» главное устоять на мандраже в первые 15–20 мину. Если они на этом нервяке не пропустят вначале, для них все пойдет нормально. Потому что выйдут, ноги будут ватные, все трясется», — сказал Червиченко.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьей месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее экс-игрок «Зенита» заявил, что «Динамо» упустит чемпионство.