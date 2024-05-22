Агент Тюкавина рассказал, сыграет ли игрок «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что футболист должен выйти на поле в матче заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает Sport24.

«По здоровью у Кости все хорошо, он должен играть. По крайней мере, врачи «Динамо» надеются на то, что Тюкавин выйдет в матче против «Краснодара», — сказал Сафонов.

Тюкавин получил повреждение в матче 29-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов».

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьей месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «Краснодар» готов предложить Мураду Мусаеву новый контракт.